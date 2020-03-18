РИАМО - 18 мар. В рамках голосования на портале «Активный гражданин», которое было посвящено вакцинации домашних животных от бешенства, москвичи оставили свыше 1,8 тысячи заявок на прививку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В голосовании приняли участие более 154 тысяч человек. Самыми активными стали жители Южного, Восточного и Юго-Восточного округов Москвы.

«Участники проекта «Активный гражданин» прислали более 1,8 тысячи заявок на прививку своих питомцев от бешенства в домашних условиях. Записаться на вакцинацию москвичи смогли с помощью голосований, которые проходили в каждом округе столицы», - говорится в сообщении.

По итогам голосования выяснилось, что домашние животные есть у каждого второго пользователя «Активного гражданина», большинство из них являются владельцами кошек.

Почти половина владельцев питомцев уже вакцинировала своих домашних животных. Но при этом около 24% не планируют делать прививку животным, а еще 25% запишутся на профилактический укол через сайт мэра Москвы. Остальные же оставили заявку на вызов ветеринара на дом или выбрали ближайшую станцию по борьбе с болезнями животных, которые имеются в каждом округе города.

Бешенство — это смертельное для людей заболевание. Переносчиком инфекции могут быть как дикие звери, так и домашние питомцы. Самым надежным способом защиты животных от вируса считается прививка. В столице вакцинация проводится круглый год.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. На сегодняшний день к нему присоединились более 2,7 миллиона человек.