РИАМО - 18 мар. Девять месяцев назад в центре занятости «Моя карьера» в столице была запущена программа «Мама работает», которая поддерживает женщин с детьми, за это время свыше 13 тысяч мам получили помощь, из них почти 6 тысяч горожанок трудоустроились, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты центра занятости в рамках программы «Мама работает» помогают женщинам с детьми определиться с работой и выбором пути для профессиональной реализации, а также рассказывают, как совмещать семью с карьерой.

«Более 13 тысяч мам получили помощь за девять месяцев работы центра. Меньше чем за год трудоустроили почти 6 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Директор центра «Моя карьера» Ирина Швец отметила, что в учреждении созданы все условия для успешного развития и самореализации женщины, чтобы каждая мама имела возможность получать стабильный доход без отрыва от воспитания детей.

«Мы формируем культуру бережного отношения к мамам и понимания их особых проблем и потребностей, индивидуально подходим к каждой жизненной ситуации. Мы знаем, что важно дать главное — спокойствие и уверенность в завтрашнем дне», - добавила Швец.

Центр «Моя карьера» предлагает мамам разные условия работы в зависимости от возраста детей. Но здесь также имеются профильные школы с проверенными работодателями. В частности, программа «Мама — специалист эффективных продаж», разработанная совместно с банком для предпринимателей, позволяет пройти обучение и найти удаленную работу.

Кроме того, в рамках марафона «Хочу работать» можно трудоустроиться в офис и работать полный день. Также женщины с детьми могут пройти профориентационное тестирование и получить консультации для выбора новой сферы деятельности.

Все занятия проходят по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Больше информации можно получить по телефону: +7 (495) 870-44-44.