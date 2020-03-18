РИАМО - 18 мар. В Москве за два месяца уже свыше 350 тысяч человек получили доступ к электронной медицинской карте, с помощью которой жители столицы могут узнать актуальную информацию о своем здоровье, не выходя из дома, сообщается на официальном сайте мэра города.

Электронная медицинская карта стала доступна для пациентов московских медучреждений с 14 января.

«Доступ к электронной медицинской карте позволяет жителям города в любое время посмотреть информацию о своем здоровье. В феврале мы также открыли для родителей возможность просматривать прививочные карты детей. На сегодняшний день уже более 350 тысяч человек получили доступ и могут пользоваться открытыми разделами медкарты», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что сервис продолжит развиваться, в частности, в 2020 году в электронной медкарте появятся разделы с рецептами, выданными направлениями, записями на прием к врачам, информацией о диспансеризации и вызовами бригад скорой помощи.

Кроме того, в ближайшее время москвичам станут доступны разделы с личным и семейным анамнезом, а родители смогут загружать в электронную медкарту сканы документов о прививках, которые были сделаны детям в частных и федеральных клиниках.

Для получения доступа к электронной медкарте нужно зарегистрироваться на портале mos.ru. Это могут сделать москвичи старше 15 лет, имеющие московский полис ОМС. Чтобы получить доступ к картам детей, родителям необходимо подать отдельную заявку на mos.ru.