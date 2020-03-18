РИАМО - 18 мар. В среду температура воздуха в Подмосковье и Москве может подняться до 7 градусов тепла, прогнозируются незначительные осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура в столице - плюс 5 - плюс 7, по области - плюс 2 - плюс 7 градусов», - говорится в сообщение.

По данным синоптиков, погодные условия в среду в регионе будут слабо отличаться от минувшего дня. Определяющим фактором останется пребывание на периферии обширного антициклона.

Скорость ветра в регионе не превысит 7-12 метров в секунду. Показатель атмосферного давления окажется на отметке в 752 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет порядка 60%.

В весеннее время не исключено обострение хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать ухудшения самочувствия, синоптики советуют увеличить подвижность в течение дня, а также побольше находиться на свежем воздухе.