Во вторник вечером, 17 марта, не стало Эдуарда Лимонова. Яркий политик с радикальными и порой противоречивыми взглядами, эпатажный писатель и поэт, неординарный публицист и философ ушел из жизни в возрасте 77 лет. Причиной смерти, по данным СМИ, стало осложнение после операции. РИАМО вспоминает самые яркие моменты биографии Эдуарда Лимонова.

Эдичка

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко по паспорту) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске, детство провел в Луганске и Харькове. С 17 лет осваивал различные рабочие профессии от грузчика до портного, также, по его словам, имел связи с криминальным миром.

С 1967 года жил в Москве, где занимался пошивом джинсов, причем достаточно успешно — его услугами пользовались такие известные деятели культуры, как Булат Окуджава и Эрнст Неизвестный. Кроме того, в столице Лимонов публиковал свои стихи в самиздате и принимал активное участие в диссидентском движении.

В 1974 году он эмигрировал в США, затем жил во Франции, где сблизился с французскими коммунистами. В эмиграции был написан и опубликован его первый и самый известный роман «Это я, Эдичка», принесший писателю скандальную славу. Наиболее откровенные сцены из романа многие критики Лимонова долгое время использовали в качестве «компромата» на писателя, однако сам автор утверждал, что роман не является полностью автобиографическим.

В тот же период написаны «Дневник неудачника», «Палач», «Иностранец в смутное время» и другие художественные произведения.

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Нацбол

Вернувшись в Россию в начале 1990-х годов, публицист занялся политической деятельностью и изданием газеты «Лимонка», ставшей своеобразным рупором контркультуры.

В 1994 году Лимонов вместе с философом Александром Дугиным основал Национал-большевистскую партию*, которая позднее была признана экстремистской и запрещена в России. Партийцы придерживались радикальных взглядов, сочетая ультраправую и ультралевую идеологию. Некоторое время в лимоновской партии состояли музыканты Егор Летов и Сергей Курехин, партия тогда была своего рода андеграундным проектом.

Члены движения нацболов неоднократно проводили громкие политические акции: например, закидывали тухлыми яйцами режиссера Никиту Михалкова, помидорами — секретаря НАТО. Числились за ними и более серьезные деяния: сторонники партии Лимонова захватывали башни в Севастополе и Риге, здание Минфина в Москве и даже приемную Администрации президента.

В 2001 году Эдуард Лимонов был арестован по обвинению в терроризме, его осудили за незаконное хранение оружия. Находясь под следствием и в местах лишения свободы, политик не прекратил своей публицистической деятельности. В частности, в Лефортовском СИЗО был написан сборник эссе «Другая Россиия», давший впоследствии название его следующей партии. В 2003 году его условно-досрочно освободили.

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Дед

После освобождения из тюрьмы и запрета первой партии Лимонов также не оставил ни политику, ни публицистику, выступал с критическими статьями, активно участвовал в «Маршах несогласных», инициировал акции «Стратегии-31». После присоединения Крыма Россией политик рассорился с либеральной оппозицией: причиной стала его поддержка действий российских властей.

На протяжении своей жизни писатель неоднократно участвовал в военных действиях: в войне в Югославии на стороне Сербии, в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии, в молдаво-приднестровском конфликте на стороне Приднестровья.

Соратники по партии часто называли Эдуарда Лимонова Дедом, и в 2014 году он увековечил это прозвище, опубликовав роман с таким названием. Писатель высоко оценивал свой литературный талант и роль в истории: в частности, в 2018 году в интервью Юрию Дудю Лимонов заявил, что день, когда он умрет, станет днем национального траура.

Эдуард Лимонов был женат пять раз, от последнего брака у него двое детей.

Незадолго до смерти, 13 марта в своем блоге в ЖЖ писатель сообщил, что заключил договор на издание новой книги, которая называется «Старик путешествует».

* Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» (НБП) признана экстремистской решением Мосгорсуда от 19 апреля 2007 года, ее деятельность запрещена.