РИАМО - 18 мар. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции Российская Федерация до 1 мая ограничила въезд иностранных граждан в страну, сообщается на официальном сайте российского правительства.

«Правительством Российской Федерации принято решение с 00:00 по местному времени 18 марта 2020 года до 00:00 по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в сообщении.

Данные меры приняли в стране, чтобы обеспечить ее безопасность, чтобы защитить здоровье ее жителей.

Но есть и исключения. Так, вышеуказанные ограничения на въезд в страну не будут касаться работников диппредставительств других стран и консульств, расположенных на территории России, водителей международного автосообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, бригад международного железнодорожного сообщения.

Кроме того, под запрет въезда не попадают члены официальных делегаций и те, у кого есть дипломатические, служебные, а также частные визы, выданные из-за смерти близкого родственника, людей, которые постоянно живут в РФ, а еще транзитных пассажиров в аэропортах.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что данные меры приняты по рекомендации ВОЗ.

Ранее отечественные авиакомпании на некоторое время отменили рейсы в города Азии и Европы, где есть неблагоприятная обстановка по коронавирусу. С КНР было прервано и железнодорожное сообщение. Также наша страна закрыла границы с Грузией, Польшей, Норвегией, Китаем.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено свыше 190 тысяч случаев заражения.