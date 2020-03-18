РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Все учреждения культуры и дополнительного образования в подмосковных Люберцах со среды переходят на особый режим работы в связи с эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Все учреждения культуры и дополнительного образования Люберец с 18 марта будут переведены на особый режим работы, изменения в графике связаны со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Свободное посещение детских школ искусств сохранится до 21 марта. А с 21 марта по 12 апреля эти учреждения будут закрыты на каникулы», - говорится в сообщении.

Изменения произойдут и в рабочем графике Дворцов культуры, библиотек и культурных центров. Со среды и здесь будут отменены все запланированные мероприятия, будет также приостановлена работа кружков и секций, обмен книгами.

Музейно-выставочный комплекс и театр также временно прекратят свою работу для посетителей.

Одновременно с отменой офлайн-мероприятий учреждения культуры активизируют онлайн-работу. В ближайшее время на официальных страницах учреждений появится список образовательных мастер-классов, тематических викторин и конкурсов.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом.