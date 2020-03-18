РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В среду в одиннадцати домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат свет из-за работ по замене учета электроэнергии, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 18 марта специалисты МУП «СЕЗ» в 9:00 начнут работы по замене общедомовых приборов учета электроэнергии по следующим адресам: улица Красная, дома №№1, 2, 3; улица Рощинская, дома №№2, 3, 4, 5/20, 6, 7/27, 11; Школьная, дом №31. На время проведения работ в указанных многоквартирных домах не будет электроэнергии», – говорится в сообщении.

В доме №31 по улице Школьной с 9:00 до 11:00 будет отключен лифт. Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.