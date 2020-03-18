РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Совещание по вопросам безнадзорных животных состоится в селе Марфино городского округа Мытищи в среду, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления Федоскино.

«18 марта в 16:00 в здании МБУК ЦКД «Марфино» состоится совещание по вопросам безнадзорных животных. Жителей населенных пунктов, неблагополучных по количеству безнадзорных животных, приглашают принять в нем участие», - говорится в сообщении.

В совещании примут участие сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, представители волонтерских и зоозащитных организаций, представители ветеринарной службы, кинологических организаций.

Адрес МБУК ЦКД «Марфино»: село Марфино, улица Зеленая, дом №10. Телефон: 8(498)686-34-19.