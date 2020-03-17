РИАМО - 17 мар. В связи с повышенной угрозой распространения коронавируса министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области порекомендовало жителям воздержаться от посещения клиентских офисов и расчетных касс МособлЕИРЦ, в качестве альтернативы можно воспользоваться доступными дистанционными сервисами, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева просим принять все возможные меры по ограничению контактирования жителей в местах общественного пользования, рекомендуем пользоваться удобными онлайн-сервисами», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Клиенты могут передавать показания приборов учета через единый личный кабинет МособлЕИРЦ, оплачивать счета за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт без комиссии, отправлять копии документов, подавать заявления и получать жилищные документы. Всеми услугами ЕИРЦ жители региона могут пользоваться с помощью компьютера или мобильного телефона.

Зайти в личный кабинет можно с сайтов: мособлеирц.рф, mosenergosbyt.ru, через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт». Также с расчетным центром можно связаться через аккаунты МособлЕИРЦ в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram. При возникновении вопросов по расчетам и начислениям за ЖКУ жители могут воспользоваться этими каналами и получить исчерпывающие профессиональные ответы.

Клиентские офисы МособлЕИРЦ продолжают работать в штатном режиме, однако для безопасности посетителей в ближайшие дни во всех офисах будет проводиться дезинфекция помещений. Также временно отменяется проведение дней открытых дверей МособлЕИРЦ.

Получить справочную информацию, проконсультироваться по вопросам расчетов за жилищно-коммунальные услуги и предать показания жители Подмосковья могут и по телефонам контактного центра МособлЕИРЦ: 8(496) 245-19-99, 8(495) 374-51-61, ежедневно с 08:00 до 22:00.

Для консультации по вопросам, касающимся коронавирусной инфекции, работает телефон круглосуточной горячей линии правительства Московской области: 8-800-550-50-30.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент общее количество зараженных вирусом Covid-19 по всему миру составляет более 190 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом в России - 114 граждан.