РИАМО - 17 мар. Члены специальной рабочей группы Государственного совета обсудили вопросы профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции Covid-2019, представители федеральных и региональных властей обсуждали основные задачи, которые стоят перед регионам, а также вопросы взаимодействия разных уровней власти, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это первое селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению Covid-19. Его провел мэр столицы Сергей Собянин. Участие в нем приняли члены правительства РФ и губернаторы регионов.

«Участники совещания обсудили создание системы выявления, тестирования, самоизоляции, выдачи больничных листов и медицинского наблюдения граждан из групп риска», - отмечается в материале.

Также отдельно обсуждалось создание единой информационной базы и федерального колл-центра для консультаций медработников. Кроме этого, речь зашла о подготовке региональных лечебных учреждений и использовании мощностей федеральных медицинских центров.

На повестке дня были материальная и моральная поддержка медиков, увеличение производства средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и медикаментов, организации поставок тест-систем в регионы, а также определения режима работы федеральных и региональных учреждений образования, культуры, спорта, социального обслуживания.

Еще одной темой встречи стала организация мониторинга цен и наличия социально значимых товаров и медикаментов в розничных точках продаж. Поднимался вопрос ограничения на проведение массовых мероприятий в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

«В дальнейшем селекторные совещания рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции будут проводиться регулярно», - говорится в сообщении.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса была создана распоряжением президента РФ Владимира Путина 15 марта. Ее возглавил мэр столицы Сергей Собянин. В нее вошли 19 человек.

Распространение коронавируса началось из города Ухань в центральном Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день выявлено свыше 190 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случая заражения новым коронавирусом.