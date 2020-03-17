РИАМО - 17 мар. Парки в Московской области начали готовить к весенне-летнему периоду, в них проведут уборку после зимы, что поможет сократить распространение пыли и грязи, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В парках работает спецтехника, дорожки и тротуары убирают и чистят; светильники, фонари и малые архитектурные формы также очистят.

«Парки являются основным источником чистого воздуха в городах, и поэтому очень важно поддерживать их в чистоте и порядке. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация в регионе скоро наладится, и парки Подмосковья встретят своих гостей», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы по уборке в парках культуры и отдыха Подмосковья начались с 10 марта.