РИАМО - 17 мар. В Московской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с родительской общественностью провели мероприятие, в котором помогали детям переходить проезжую часть дороги, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды управления ГИБДД по Московской области.

«В городе Пушкино автоинспекторы вместе с «Родительским патрулем» организовали мероприятие, где помогали ребятам переходить проезжую часть. Родители рассказали школьникам о выборе безопасного маршрута и вручили световозвращающие элементы. Особое внимание уделили водителям. Им напомнили о правилах проезда нерегулируемых пешеходных переходов», – говорится в сообщении.

В Раменском городском округе «Родительский патруль» принял участие в проводимых Госавтоинспекцией профилактических рейдах по выявлению водителей, которые нарушают правила перевозки детей в автомобиле. Особое внимание родители уделили мониторингу использования детских удерживающих устройств и ношения световозвращающих элементов.

Инициативная группа родительской общественности «Родительский патруль» действует в Подмосковье с 2019 года.