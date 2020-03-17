РИАМО - 17 мар. В Москве определили даты рассмотрения Арбитражными судами Москвы и Московской области заявлений Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства о намерении стать владельцами прав на земельные участки с объектами незавершенного строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«1 апреля 2020 года Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление по приобретению прав на земельный участок, предназначенный для строительства дома в поселение Кокошкино (улица Труда, позиция 8 по Генплану)», - говорится в сообщении.

7 апреля 2020 года запланированы три судебных заседания. Арбитражный суд Москвы примет решение по ЖК «Троицк Е-39» и ЖК «Легенда». Арбитражный суд Московской области рассмотрит заявление по ЖК «Воскресенское», что находится в поселении Воскресенское в новой Москве.

13 мая года Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление относительно ЖК «Академ Палас», что расположен на проспекте Вернадского, дом 78.

По ЖК «Малыгина, 12», который будет достраиваться фондом, срок рассмотрения в суде еще не определен и станет известен позже. По ЖК «Остров Эрин», расположенный в поселке Краснопахорское, суд приступит к рассмотрению после обследования объекта и проведения экспертизы.

По словам исполняющего обязанности генерального директора фонда Александра Гончарова, помимо передачи пакетов документов по объектам в суды, они направлены в Минстрой России арбитражным управляющим.

Судебные решения станут важными звеньями в цепочке юридического согласования перехода проблемных объектов фонду, возобновления их строительства, исполнения обязательств перед дольщиками. Процедура осуществляется в рамках закона о банкротстве.