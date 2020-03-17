РИАМО - 17 мар. В качестве волонтеров для участия в голосовании по поправкам в Конституцию зарегистрировались свыше 2 тысяч жителей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы «Молодой гвардии Единой России».

«На сайте волонтерыконституции.рф зарегистрировались 2,26 тысячи жителей региона. Среди волонтеров много молодежи», – сказал руководитель московского областного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Александр Толмачев.

Волонтеры будут информировать граждан Подмосковья о поправках и объяснять их важность, они займутся информационной работой перед днем голосования.

В области созданы штабы, которые будут отвечать за координацию волонтеров. В Красногорске уже прошла встреча руководителей штабов и представителей правительства региона, в ходе мероприятия обсудили планы и организационные вопросы.

В штабы вошли также представители молодежных организаций: «Молодая гвардия», «Волонтеры Победы», Российский союз спасателей и других.

Для руководителей штабов пройдет обучение с 6 по 19 апреля. Волонтерам расскажут о поправках, которые собираются внести в Конституцию, и раздадут информационные материалы.

Общероссийское голосование по пакету поправок в Конституцию проведут 22 апреля.