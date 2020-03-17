РИАМО - 17 мар. Региональное министерство экологии и природопользования расширило свои полномочия в области лицензирования и контрольно-надзорной деятельности в сфере разведки о добыче полезных ископаемых, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.

«Мы приложили немало усилий для того, чтобы этот документ увидел свет», - сказал заместитель председателя правительства Московской области, региональный министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Он добавил, что благодаря расширению полномочий Минэкологии сможет контролировать добычу стекольных и формовочных песков.

«Из-за того, что раньше ведомство не контролировало добычу этих ископаемых, случалось злоупотребление в сфере недродобычи и появление теневого рынка. Теперь Минэкологии сможет пресечь незаконные сделки и нарушения. Для масштабных проектов в Подмосковье требуется ежегодно добывать 65 миллионов тонн полезных ископаемых в год, поэтому нужен тщательный надзор в сфере недродобычи», - отметил Куракин.

Теперь Минэкологии будет отслеживать соблюдение лицензионных условий: своевременный, до начала добычи, перевод земельных участков в категорию «земли промышленности», ведение работ только в пределах горного отвода, соблюдение оговоренного ежегодного объема добычи и рекультивацию отработанных карьеров.

Куракин подчеркнул, что ведомство считает своей приоритетной задачей восстановление нарушенных земель. По его мнению, это является важным условием лицензии на пользование недрами.

«Нужно отслеживать, чтобы не создавались свалки в карьерах при сносе зданий при реновации и при рекультивации, для этого устанавливается видеонаблюдение. Такие меры помогут уменьшить возможность несанкционированных свалок», - заключил министр.