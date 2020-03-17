РИАМО - 17 мар. Жители Подмосковья старше 50 лет смогут пройти переобучение или повысить квалификацию за счет средств регионального и федерального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Ранее за счет средств регионального и федерального бюджета на переобучение организации направляли сотрудников, достигших предпенсионного возраста, но теперь категория расширена, благодаря чему переобучиться могут не только предпенсионеры, но и граждане, достигшие возраста 50 лет и старше», - сказала региональный министр социального развития Ирина Фаевская.

Для переобучения работодатель должен обратиться в центр занятости населения, чтобы заключить договор. После окончания обучения работников, работодателю возместят потраченные денежные средства.

Стоимость курса обучения для одного сотрудника может быть не более 53,4 тысячи рублей. Компенсация за проезд составляет не более 10 тысяч рублей.

Время работы центров занятости или другую интересующую информацию можно узнать на официальном сайте министерства социального развития Московской области.