РИАМО - 17 мар. В ходе первых в этом году учетов исследователи смогли зафиксировать первых перелетных птиц в Подмосковье, причиной раннего прилета стала аномально теплая и малоснежная зима, говорится в сообщении пресс-службы национального парка «Лосиный остров».

«Видовую принадлежность лебедей установить не удалось, так как они держались на большой дистанции от наблюдателей. Перелетные птицы (скорее всего, «разведчики») уже появились, что в любом случае раньше обычных календарных сроков», – говорится в сообщении.

По данным многолетних наблюдений, первыми на водно-болотных угодьях «Лосиного острова» появляются озерные чайки. Эти самые массовые обитатели Яузских болот – численность их гнездовой колонии достигает нескольких тысяч пар, и прилетают они обычно в третьей декаде марта. Затем прибывают остальные – утки, поганки и лысухи.

Причина столь раннего прилета перелетных птиц в этом году – аномально теплая и малоснежная зима в европейской части России.