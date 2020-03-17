РИАМО - 17 мар. Артист цирка Юрий Куклачев оказал поддержку подмосковному социальному проекту «Маленький пассажир – большая ответственность!», говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды УГИБДД по Московской области.

«Куклачев отметил, что при перевозке юных пассажиров необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка», – говорится в сообщении.

Артист цирка сделал фотографии с тематическими брошюрами мероприятия и отметил, что при перевозке юных пассажиров необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка.

Организаторы мероприятия уверены, что привлечение медийных лиц к социальным проектам является важным инструментом пропаганды безопасности дорожного движения.

Социальный раунд по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир – большая ответственность» проводится на территории региона с 3 февраля по 12 апреля 2020 года.