РИАМО - 17 мар. Получить технические условия для подключения к инженерным сетям инвесторы Подмосковья могут через региональный портал государственных и муниципальных услуг, заявление можно оставить в разделе для бизнеса «Земля и стройка», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Данная услуга предоставляется бесплатно, максимальный срок ее оказания составляет 14 рабочих дней.

«Наша задача максимально снизить необходимость для бизнеса личных контактов с органами исполнительной власти. Это значительно упростит и ускорит документооборот и все разрешительно-согласовательные процедуры. Консультации по любым вопросам предприниматели региона также могут получить удаленно – по телефону горячей линии 0150», - сказал зампредседателя правительства региона Вадим Хромов.

Он добавил, что предприниматели также могут проконсультироваться по электронной почте (0150@mosreg.ru).

Направить заявку на получение технических условий подключения к инженерным сетям можно по ссылке.