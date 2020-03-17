РИАМО - 17 мар. Инспекторы экологического надзора начали проверку по фактам загрязнения подмосковных рек в Солнечногорске и Истре, специалисты уже отобрали пробы сточных вод и отправили на экспертизу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Недавно специалисты зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в городских округах Солнечногорск и Истра.

«Анализ проб воды из реки Мещерихи (Альбы), которые отобрали вблизи солнечногорской деревни Носово, показал существенное ухудшение качества по микробиологическим показателям. Мещериха является притоком первого порядка реки Клязьмы, источника водоснабжения Москвы», – отмечается в сообщении.

Рядом с деревней Кострово городского округа Истра эксперты отобрали пробы стоков с очистных сооружений гостиничного комплекса. Данные стоки сбрасываются в безымянный ручей, приток реки Малая Истра, которая также является источником бытового водоснабжения. Анализ проб показал, что в ручей на расстоянии в 450 метрах от реки сбрасываются неочищенные сточные воды.

По обоим фактам Минэкологии проведет административные расследования. Нарушителям грозят штрафы в особо крупном размере.