РИАМО - 17 мар. В этом году все фонтаны на территории Подмосковья должны быть готовы к новому сезону до 30 апреля, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

«Также, в течение апреля должны быть приведены в порядок все клумбы и цветники», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве напомнили, что фонтаны – это не только украшение парка или сквера, но и важное санитарно-гигиеническое сооружение. После зимы нужно провести ремонт фонтанов, заменить и прочистить его элементы, обслужить насосы, отремонтировать чаши. А в течении лета постоянно очищать фонтан от грязи и мусора.

«Отсоединение временной водопроводной сети и выпуск из нее воды, спуск воды из бассейна фонтана, снятие и укрытие скульптуры необходимо производить при наступлении ночных и утренних заморозков с температурой воздуха минус 2 градусов и ниже», - добавил министр.

Сроки включения фонтанов определяют органы местного самоуправления.