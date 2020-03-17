РИАМО - 17 мар. При возвращении домой из стран, неблагополучных по коронавирусу, жителям Подмосковья следует самоизолироваться на 14 дней, больничный можно получить, вызвав медиков по телефону горячей линии, сообщает оперативный штаб Московской области по коронавирусу.

«Если вы недавно вернулись из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но признаков вирусной инфекции нет, вам следует поступить следующим образом: вы и проживающие с вами можете оформить электронный больничный лист, позвонив по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье: 8 (800) 550 50 30», - говорится в сообщении.

При этом приходить в больницу или поликлинику не нужно.

На 14 день карантина к самоизолированному придет медработник, который проведет осмотр и закроет больничный лист.

Больше информации об электронном листке нетрудоспособности можно найти в личном кабинете Фонда социального страхования (https://lk.fss.ru).

В России на сегодняшний день выявили 114 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. В разных странах мира Covid-2019 заболели свыше 190 тысяч человек.