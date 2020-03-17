РИАМО - 17 мар. Во вторник строители начали проходку перегонного тоннеля между станциями московского метро «Мамыри» и «Славянский мир» на будущей Коммунарской линии, это уже седьмая проходка на данном участке Коммунарской линии, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Сегодня, 17 марта, стартовала проходка левого перегонного тоннеля на Коммунарской линии от «Мамырей» до «Славянского мира» при помощи шестиметрового тоннелепроходческого комплекса «Мария», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Комплекс пройдет 1,9 километра в глинистой почве юго-запада столицы на глубине от 13 до 30 метров под Троицком лесопарком, деревней Мамыри и поселением Мосрентген и финиширует в камере станционного комплекса «Славянский мир».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект», единый оператор программы развития московского метрополитена Марс Газизуллин отметил, что данная проходка является седьмой на данном участке Коммунарской линии.

«В данный момент на линии проходку проводят еще шесть ТПМК: строится соседний правый перегонный тоннель, а также тоннели между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Новаторов», «Университет Дружбы Народов» и «Улица Генерала Тюленева», перегон межу станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева», – добавил Газизуллин.

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК «Крымская» до городского округа Троицк и станет одной из самых протяженных в московском метро – порядка 38 километров с 16 станциями. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы.