РИАМО - 17 мар. Для предупреждения травматизма и гибели граждан на железнодорожных путях прошел рейд на станции Ипподром Рязанского направления МЖД в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В 75% случаев причиной гибели на железнодорожных путях становится переход в неположенном месте. Соблюдение правил перехода и внимательность - залог безопасности пассажиров», - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, транспортной полиции, транспортной прокуратуры, администрации Раменского округа вместе с представителями хуторского казачьего общества приняли участие в рейде.

В ходе рейда выявили 37 нарушителей, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте, 12 человек привлечены к ответственности, с остальными провели профилактические беседы.

На станции проверили техническое оснащение переходов на наличие звуковой и световой сигнализации, светофоров и сигнальных знаков. Для привлечения внимание пассажиров к проблеме переходов в неположенном месте поставлены информационные щиты, на них есть обозначение основных правил перехода через пути.

С начала 2020 года из-за перехода путей в неположенном месте погибли 50 человек, в Раменском округе – 14 человек.

«Не подвергайте свою жизнь опасности – переходите железнодорожные пути по санкционированному пешеходному переходу. Сохраните жизнь себе и вашим близким!» - призвал Каратаев.