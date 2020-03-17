РИАМО - 17 мар. Дни открытых дверей в роддомах и перинатальных центрах Московской области из-за коронавирса проведут в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

Трансляция мероприятий запланирована на страницах медучреждений в Instagram.

«Информация о дате и времени проведения трансляций будет размещена на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений. Для того, чтобы принять участие в Дне открытых дверей онлайн, необходимо зарегистрироваться в социальной сети Instagram и подписаться на аккаунт родовспомогательного учреждения, а в назначенное время подключиться к онлайн-трансляции», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день по всему миру выявлено свыше 190 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.