РИАМО – 17 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, предусмотренных статьей 1 Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», – говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

На общероссийское голосование выносится один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Ранее Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Конституционный суд России признал поправки законными.