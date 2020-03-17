РИАМО - 17 мар. Два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 350 тысяч рублей получил по приговору суда командир роты войсковой части 61899, капитан Максим Александров за присвоение и дезертирство, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления СКР.

С ноября 2015 года по август 2016 года вместе со своим заместителем получил в различных лесничествах Минобороны России древесину на нужды части, которую передал сторонним лицам. Таким образом, ущерб составил больше 700 тысяч рублей.

«Желая скрыться от уголовного преследования, Александров 20 февраля 2017 года не явился на службу и до задержания 1 декабря 2019 года проводил время по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Таким образом, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям части 3 статьи 160 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере) и части 1 статьи 338 УК РФ (дезертирство).