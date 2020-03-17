РИАМО - 17 мар. Культурно-досуговый центр с библиотекой и концертным залом построят в поселке Шишкин лес в новой Москве, здание будет выполнено в современном стиле и его украсят витражами, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Культурно-досуговый центр расположится по адресу: поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, владение 35А. Общая площадь здания составит более 6 тысяч квадратных метров.

«Этот досуговый центр – один из пяти объектов культуры в новой Москве, которые построят и реконструируют в ближайшие годы. Среди них также ДК в населенных пунктах Ватутинки, Кленовское и школа искусств в Московском», — сказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов

Среди достоинств проекта можно отметить гармоничное сочетание объемов, уместное использование витражного остекления и лаконичный дизайн. Высота объекта планируется от двух до пяти этажей, которые каскадом будут подчеркивать основные блоки здания.

В центре предусмотрены помещения детской школы искусств, библиотеки, универсальный концертный зал с фойе и буфетом. Вход в здание будет оформлен консолью, выступающей из основного фасада. Для артистов предусмотрен отдельный вход с другой стороны здания – он сможет использоваться для загрузки больших декораций.

Фасады облицуют гладкими стальными кассетами, которые будут ритмично чередоваться с витражным остеклением. Последнее выполнят в разных стилях, в зависимости от секции досугового центра. Проектировщиком является ООО «Моспроект-2».