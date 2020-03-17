РИАМО - 17 мар. Административный штраф в размере 500 тысяч рублей наложили на владельца сельхозучастков, расположенных в городском округе Зарайск, данная мера была принята в связи с невыполнением требований земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Материалы, указывающие на уклонение собственника от требований земельных законов, администрация городского округа Зарайск направила в управление Россельхознадзора. Его сотрудники проинспектировали участок и выявили ряд нарушений. Владелец земельных участков общей площадью 283,4 гектаров – ООО «Новые аграрные технологии».

«По результатам проверки материалов управление Россельхознадзора установило факт невыполнения собственником обязательных мероприятий по защите земель и охране почв. Участки не используются в сельскохозяйственном производстве, зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью», – говорится в сообщении.

В марте 2020 года управление Россельхознадзора привлекло ООО «Новые аграрные технологии» к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде наложения административного штрафа в размере 500 тысяч рублей. Компании выдали представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Аналогичный случай правонарушения уже имел место в феврале текущего года. Тогда правонарушителем оказался СПК «Память Ильича», собственник почти 140 гектаров земли. Владельца привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 200 тысяч рублей в связи с нарушением земельного законодательства РФ.