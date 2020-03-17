РИАМО - 17 мар. Медицинское предприятие «Белла» построит два корпуса предприятия и один склад на территории восьми гектаров в Егорьевском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций составит около двух миллиардов рублей. Есть вопросы технического характера, которые мы вместе с инвестором, вместе с администрацией Егорьевского городского округа – возьмем на контроль и решим», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он подчеркнул важность того, чтобы предприятие запустилось в кратчайшие сроки, чтобы еще больше продукции для медицины производилось локально.

На предприятии «Белла» работают более тысячи человек, средняя заработная плата сотрудника 57 тысяч рублей. Компания продолжает развиваться, ее объем инвестиций за девять месяцев 2019 года составил 1,3 миллиарда рублей.

В прошлом году компания платила 330 миллионов рублей налогов за день. По мнению зампреда, это показатель не только эффективности, но и достойной заработной платы сотрудников.