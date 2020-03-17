РИАМО - 17 мар. Коронавирусная инфекция наиболее опасна для представителей старшего поколения, а также для тех, у кого ослаблена иммунная система и имеются хронические болезни, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В основную группу риска по заболеваемости коронавирусом входят люди старше 65 лет, особенно с сопутствующими хроническими заболеваниями. С возрастом иммунная система человека ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей», – отметил академик РАН, профессор Александр Чучалин.

Наличие хронических заболеваний, по мнению Чучалина, часто служит причиной развития осложнений. Коронавирус представляет особую опасность для людей с ослабленной иммунной системой, болезнями сердца и легких. Уязвимыми к коронавирусу становятся и больные со злокачественными образованиями. Онкология ослабляет иммунитет, в результате чего организм перестает сопротивляться вирусным инфекциям.

Профессор добавил, что реже всего новым вирусом заражаются дети и подростки. Благодаря их иммунной системе они оказываются лучше защищены от Covid-19.

Среди симптомов заболевания: сухой кашель, повышенная температура. Механизм передачи инфекции – контактный и воздушно-капельный пути. Диагноз может поставить только специалист. При подозрении на возникновение симптомов ОРВИ москвичам ни в коем случае не рекомендуют самостоятельно отправляться в больницу или поликлинику.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент Covid-19 по всему миру выявили более 190 тысяч заболевших. В Российской Федерации зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции.

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