РИАМО - 17 мар. Экстрасенс и клинический психолог Зираддин Рзаев уверен, что эпидемия коронавируса является «посланием Господа» всем людям на Земле, и уточнил, что к лету эпидемия завершится.

Он подчеркнул, что предсказал подобное еще год назад и был уверен, что осень-зима выдастся для мира очень тяжело: будет гибнуть много людей, но еще больше – ходить в масках.

«Если мы будем действовать с точки зрения логики, конечно, вирус пробудет на планете достаточно долго. Но я вижу, что летом волна спадет. Возможно, болезнь исчезнет через неделю или месяц, но в конце лета ничего не будет. В России нет такой ситуации, как в Китае или Испании», – сказал экстрасенс в интервью Nation News.

Рзаев рекомендовал всем почаще мыть руки, а также ходить в церковь.

В России на сегодняшний день выявили 114 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. В мире Covid-2019 заболели свыше 190 тысяч человек.