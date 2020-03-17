РИАМО - 17 мар. Для сотрудников столичного метро, работа которых тесно связана с пассажирами, приобрели более 793 тысяч перчаток, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Тесно работают с пассажирами порядка 14,8 тысячи сотрудников подземки (кассиры, служба безопасности и движения и многие другие). Все работники проинструктированы по вопросам соблюдения личной гигиены, а также мерам санбезопасности. Сотрудникам метро перед сменой измеряют температуру.

«Этого (количества перчаток – ред.) достаточно, чтобы постоянно их использовать в процессе работы и заменять по мере необходимости. Ранее весь штат кассиров Московского метрополитена - более 3,7 тысячи человек - был обеспечен дезинфицирующими средствами для рук, которые обладают сроком действия три часа после одного нанесения», - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что закупленные для кассиров средства дезинфекции также используются в хирургии при проведении операций, так как убивает широкий спектр бактерий и вирусов.

Заммэра добавил, что во вторник в подземке начали принимать беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов.

По его словам, в городском транспорте делается все, чтобы он был безопасен для пассажиров в любое время. Например, водители «Мосгортранса» перестали продавать пассажирам билеты.

На сегодняшний день все элементы в подземке, к которым прикасаются пассажиры (ручки дверей, кассовые зоны, поручни эскалаторов и многое другое), дезинфицируются дважды в день.

Кроме того, постоянно убирают и дезинфицируют поезда. Весь парк вагонов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета, воздушные фильтры начали менять чаще.

Также в подземке запасены в нужном количестве средств дезинфекции для обработки вагонов и инфраструктуры, усилен контроль за здоровьем сотрудников.