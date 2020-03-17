РИАМО - 17 мар. Для сотрудников столичного метро, работа которых тесно связана с пассажирами, приобрели более 793 тысяч перчаток, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Тесно работают с пассажирами порядка 14,8 тысячи сотрудников подземки (кассиры, служба безопасности и движения и многие другие). Все работники проинструктированы по вопросам соблюдения личной гигиены, а также мерам санбезопасности. Сотрудникам метро перед сменой измеряют температуру.
«Этого (количества перчаток – ред.) достаточно, чтобы постоянно их использовать в процессе работы и заменять по мере необходимости. Ранее весь штат кассиров Московского метрополитена - более 3,7 тысячи человек - был обеспечен дезинфицирующими средствами для рук, которые обладают сроком действия три часа после одного нанесения», - сказал Ликсутов.
Он уточнил, что закупленные для кассиров средства дезинфекции также используются в хирургии при проведении операций, так как убивает широкий спектр бактерий и вирусов.
Заммэра добавил, что во вторник в подземке начали принимать беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов.
По его словам, в городском транспорте делается все, чтобы он был безопасен для пассажиров в любое время. Например, водители «Мосгортранса» перестали продавать пассажирам билеты.
На сегодняшний день все элементы в подземке, к которым прикасаются пассажиры (ручки дверей, кассовые зоны, поручни эскалаторов и многое другое), дезинфицируются дважды в день.
Кроме того, постоянно убирают и дезинфицируют поезда. Весь парк вагонов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета, воздушные фильтры начали менять чаще.
Также в подземке запасены в нужном количестве средств дезинфекции для обработки вагонов и инфраструктуры, усилен контроль за здоровьем сотрудников.
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