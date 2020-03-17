РИАМО - 17 мар. «Мособлэнерго» ввело меры профилактики коронавируса, соответствующий приказ подписал генеральный директор компании Алексей Брижань, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлэнерго».

«В «Мособлэнерго» усилен пропускной режим – посетителям перед тем, как зайти в офис, необходимо надеть медицинскую маску и обработать руки специальным дезинфицирующим раствором», - отмечается в материале.

На пункте охраны входящим выдают маски, а возле входных дверей установлены санитайзеры. В офисах проводится регулярное проветривание и уборка с дезинфицирующими средствами.

Согласно приказу, сотрудники компании должны соблюдать правила личной и общественной гигиены, мерить температуру в течение рабочего дня. При симптомах ОРВИ работник должен остаться дома и вызвать врача.

Не рекомендуется в период отпуска ездить в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. По прибытии из этих стран нужно самоизолироваться на 14 дней.

«Мособлэнерго» отменило все массовые и корпоративные мероприятия, а также командировки сотрудников. Всего в компании работает 5,6 тысячи человек.