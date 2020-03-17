РИАМО - 17 мар. Водитель иномарки сбил несовершеннолетнего в столичном районе Очаково-Матвеевское, подросток получил травмы, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«На улице Матвеевская в районе дома 8 водитель, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора», – говорится в сообщении.

В результате ДТП подросток получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.