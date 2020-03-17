РИАМО - 17 мар. Миниатюрную копию парка Победы создали в масштабе 1х400 специалисты макетной мастерской «Дома на Брестской», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Территория парка Победы занимает подмакетник размером 1,2х1,2 метра, на котором представлены приближенные к натуре ландшафт, храм Георгия Победоносца, музей Победы, площадь Победителей со знаменитым обелиском, увенчанным фигурой Ники, парковая зона с 600 деревьями, аллеи и тротуары», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он рассказал, что все объемные и индивидуальные детали – фрески, купола церкви, скульптуры – сделаны с помощью технологии 3D-моделирования.

Проект создают уже восемь лет. Специалисты выполнят ювелирную работу.

«Основной материал – полистирол толщиной 1 или 2 миллиметра. Деревья и другие зеленые насаждения изготовлены из проволоки и древесных опилок. Способные менять цвет переливающиеся фонтаны – из оргстекла. Водная гладь создана вручную с применением специального геля. Каждый отдельно стоящий фонарь – это один крошечный светодиод, а вот для подсветки миниатюрных зданий специалисты применили светодиодные ленты», - рассказал директор «Мосстройинформа» Фарит Фазылзянов.