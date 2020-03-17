РИАМО - 17 мар. В городском округе Лосино-Петровский опубликовали закупку на выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на благоустройство городского парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Московская область, Лосино-Петровский, улица 7 ноября, участок 3а, 3б», - говорится в сообщении.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Завершить благоустройство планируется в 2020 году.