РИАМО - 17 мар. Государственные музеи Подмосковья могут предложить жителям онлайн туры по залам и паркам, а также спектакли Московского губернского театра можно посмотреть на YouTube, сообщается в Instagram-аккаунте министерства культуры Московской области.

«Кроме того, музеи запускают виртуальные туры с уникальными экскурсиями по городам Подмосковья (например, по коломенским музеям, «Неизвестный Звенигород» и прочих) с привлечением блогеров, профессиональных экскурсоводов и краеведов», – говорится в сообщении.

Виртуальные туры есть в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, Сергиево-Посадском музее-заповеднике, Московском областном музее народных художественных промыслов, Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока, музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».

Еще «прогуляться» онлайн можно по Звенигородскому историко-архитектурному и художественному музею, Серпуховскому историко-художественному музею, государственному музею-заповеднику «Зарайский Кремль».

Также Московский губернский театр, Театр юного зрителя и Областная филармония запустили видеозаписи спектаклей на YouTube.

На портале culture.ru можно посмотреть спектакли лучших драматических театров России или отечественный фильм для всей семьи. На сайте meloman.ru можно найти записи концертов лучших музыкантов РФ и мира; на сайте bolshoi.ru – балетные постановки Большого театра; на сайте culture.ru/cinema/movies/child-100 – фильмы для школьников.