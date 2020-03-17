РИАМО - 17 мар. С 18 марта по 10 апреля Государственный исторический музей, который расположен в центре столицы, будет закрыт в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Впервые за 20 лет крупнейший музейный комплекс закрывается на столь длительный период ради обеспечения безопасности здоровья посетителей музея и его сотрудников», - говорится в сообщении.

Данное решение было принято в соответствии с приказом министерства культуры РФ «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Российской Федерации» от 16 марта 2020 года.

Деньги за купленные билеты посетители могут вернуть. Для этого нужно отправить заявку в экскурсионный центр музея по электронному адресу: tourshm@shm.ru.

Также музей предлагает всем желающим посмотреть лекции, видеофильмы, экскурсии и почитать статьи об истории страны на страницах учреждения культуры в Сети: медиапортал ГИМ, блог Исторического музея, спецпроект «Большой музей» и на «Яндекс.Дзен».

В России на сегодняшний день выявили 114 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. В мире заболели свыше 190 тысяч человек.