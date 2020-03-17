РИАМО - 17 мар. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Яковское городского округа Кашира будет вести компания «Рефстройпроект», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Завершить работы планируется до конца 2020 года. В новом здании будут располагаться кабинеты для осмотра и оказания первичной помощи, технические помещения, а также жилье для врача с отдельным входом. В медучреждении обустроят вход для маломобильных групп населения.

«Объект возведут в рамках реализации госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего в 2020 году в Подмосковье возведут 13 фельдшерско-акушерских пунктов по нацпроекту «Здравоохранение».