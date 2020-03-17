РИАМО - 17 мар. Встреча депутатов столичного парламента и делегации Калининградской областной думы прошла в столице, сообщается на официальном сайте Московской городской думы.

Участники встречи обсудили вопросы нормотворческой деятельности и реализации совместных законодательных инициатив. Кроме того, они обменялись опытом социально-экономического развития территорий.

«Москву и Калининград связывают давние, разносторонние и эффективные отношения. Успешно реализуются различные проекты в экономике, торговле, здравоохранении, образовании, культуре, спорте. Московская городская дума заинтересована в укреплении связей с Калининградской областной думой», - отметил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Он напомнил, что летом прошлого года, посетив IX Форум регионов-партнеров Калининградской области, депутаты приняли решение о подписании межпарламентского соглашения о сотрудничестве.

По словам председателя Калининградской областной думы Марины Оргеевой, такие встречи очень важны для обоих регионов.

«Мы обсуждаем не только межпарламентское сотрудничество, но развиваем и расширяем контакты между бизнес-сообществом, образовательными, культурными сферами», - отметила она.

Оргеева рассказала, что они с коллегами успели посетить технопарк «Москва». И уже можно говорить о возможности кооперации с калининградским индустриальным парком, предприятиями области.

Председатель комиссии МГД по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова отметила, что у Калининградской области очень большой потенциал развития. Особенно в части туристической, санаторно-курортной сферы.

«Территория обладает уникальным природным комплексом, который привлекает жителей всей России и других стран. Уверена, в перспективе мы могли бы обсудить и разработать совместные программы по оздоровлению москвичей в Калининградской области», - подчеркнула Стебенкова.

Итог встречи подвел Шапошников, отметив, что депутаты Мосгордумы успели поделиться с коллегами опытом развития столицы и рассказать о приоритетных направлениях, проектах, которые реализуются в городе.

«В ходе встречи мы также обсудили с коллегами наши позиции по ряду программ сотрудничества, в том числе образовательные проекты в рамках Московской электронной школы, сотрудничество на базе технопарков для бизнеса, взаимодействие на уровне торгово-промышленных палат регионов. Уверен, что начался новый виток развития в отношениях между нашими парламентами», - резюмировал он.