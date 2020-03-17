РИАМО - 17 мар. Свободное время тем, кто оказался на карантине из-за коронавируса, можно провести с пользой, читая духовные книги и классическую литературу, сообщил секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Онуфрий.

«Заняться дома всегда есть чем, в смысле молитвы или частного религиозного досуга всегда есть, что поделать – пост продолжается, молитвы и чтение духовных книг никто не отменял», – сказал иеромонах Онуфрий в интервью Nation News.

По его словам, карантин не сильно повлияет на работу церкви. В частности, будет сокращена работа воскресных школ, кружков и массовых встреч.

Он подчеркнул, что в данной ситуации людям главное не поддаваться панике, а действовать трезво и вдумчиво.

«Если есть больше свободного времени, то можно вместо телевизора почитать духовные книги Святых отцов и священное писание. В конце концов почитать нашу классику или зарубежную. Достоевского, Булгакова, Некрасова. Мне кажется, что появились возможности, чтобы провести время с пользой для себя», – заключил священнослужитель.

В России на сегодняшний день выявили 114 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. В мире заболели свыше 190 тысяч человек. Все, кто возвращается в РФ из государств, неблагополучных по Covid-2019, обязаны самоизолироваться на две недели. А если есть симптомы простуды, то нужно обязательно позвонить медикам, чтобы они приехали на дом и провели обследование.