РИАМО - 17 мар. Формат встречи заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с бизнесом изменили на видеоконференцию из-за запрета мероприятий с численностью свыше 50 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Встреча пройдет в формате видеоконференции вместо ранее анонсировавшейся в доме правительства Московской области. Приезжать лично не надо. Будет организован канал видеосвязи с домом правительства Московской области», - говорится в сообщении.

Во время встречи вопросы можно будет задавать через интернет и получить ответ сразу по видеосвязи.

Встреча пройдет 27 марта в 12.00. Регистрация на нее заканчивается 24 марта в 15:00.

Регистрация на встречу по ссылке.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день по всему миру выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.

В Московской области запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек.