РИАМО - 17 мар. В Московской области в рамках профилактики вспышки коронавируса проверили 442 автобуса и такси, 14 электропоездов и 31 железнодорожную станцию, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Проверка показала, что правила обработки нарушены в 40 автобусах и в 42 такси. Основные нарушения: грязь в салоне и кузове, испачканные сиденья, а также отсутствие дезинфекционных средств.

«Нарушения выявлены у 13 перевозчиков общественного транспорта, в том числе у «Мострансавто», «Стартранс», «Автоновио», «Ауто». Информация по последнему перевозчику передана в Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер», - говорится в сообщении.

Также нарушения во время проверки обнаружили и поездах пригородного сообщения. Там специалисты зафиксировали 35 нарушений дезинфекции салонов и 79 нарушений выявлено на железнодорожных станциях.

Перед выходом на линию в салонах всех транспортных средств дважды в день проводится полная дезинфекция, в течение дня несколько раз обрабатываются поручни, перила и подлокотники.

Кроме того, в кассах и поездах размещены листовки о профилактике коронавируса и список оперативных дежурных дирекции здравоохранения.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день по всему миру выявлено около 190 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.