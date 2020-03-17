РИАМО - 17 мар. Центральная пригородная пассажирская компания усилила меры профилактики коронавируса, дезинфицируются вагоны поездов, станции и кассы, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Ежедневно компания проводит дезинфекцию станций и вагонов поездов, обеспечивает сотрудников антисептиками и медицинскими масками», - отмечается в материале.

В поездах работает система обеззараживания воздуха, которая уничтожает вредные бактерии. В туалетах вагонов и на станциях установили дозаторы с антисептическим средством для рук.

На остановках проводится дезинфекция поверхностей касс, билетных автоматов, турникетов, валидаторов, информационных стендов и подоконников. Обрабатываются все поверхности, к которым могут прикасаться пассажиры, с помощью чистящего средства по рекомендации Роспотребнадзора. Каждая уборка фиксируется в журнале.

Кассирам выдали медицинские маски и более двух тысяч флаконов дезинфицирующего средства.

Компания закупила электронные термометры, чтобы отслеживать здоровье сотрудников. Перед началом рабочего дня всем работникам измеряют температуру. Все, кто прибывает из стран с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса, отправляются на карантин.

Для информирования пассажиров на станциях и в вагонах поездов размещены памятки Минздрава, в поездах включают аудиоролики каждые 20 минут.