РИАМО - 17 мар. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил, что ситуация с распространением коронавируса не ударит по продаже вина в стране, сообщает Nation News.

По его словам, в настоящий момент на прилавках магазинов достаточно напитков, причем как российских, так и импортных.

«Передряг не наблюдается. Если уйдут одни вина, то их заменят другие. Возможно те, кто любят какое-то определенное вино, его и не найдут, но если брать в целом «температуру по больнице», то россияне не останутся без вина», – сказал Попович.

Он также подчеркнул, что все зависит от нынешнего курса рубля и общей экономической ситуации.

«Мы используем часть импортных компонентов. Все как обычно, но с вирусом не связано. То есть, как вирус связан с тем, что происходит на бирже, так мы к этому и относимся. Все предприятия на юге, вирус туда не добежал и массовых мероприятий там нет – все работают в штатном режиме. Мы ждем весны, ведь для нас важнее всего погодные условия», – заключил собеседник.

В России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции к настоящему моменту. По всему миру выявлено порядка 190 тысяч случаев заражения Covid-2019.