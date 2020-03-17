РИАМО - 17 мар. В Подмосковье на сегодняшний день 15 объектов самовольного строительства являются предметом исполнительных производств, возбужденных службой судебных приставов, их намерены снести в этом году, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
В управлении обсудили варианты их ликвидации. Встреча прошла под руководством первого замруководителя ГУРБ Подмосковья Владимира Герасименко, в ней поучаствовали исполняющий обязанности руководителя областного управления ФССП РФ Игорь Никишин, представители администраций Одинцовского, Раменского и Ленинского округов, а также Красногорска и Балашихи.
«Самовольные постройки не только портят облик Подмосковья, но и представляют собой очаги угроз общественной и техногенной безопасности», - сказал Герасименко.
Ликвидацию объектов проконтролирует Главное управление региональной безопасности Подмосковья. Среди самовольных построек много «заброшек», которые часто становятся местами противоправной деятельности подростков и лиц, не имеющих определенного места жительства.
В ходе совещания ГУРБ обсудили алгоритм работы по исполнению судебного решения о необходимости сноса объекта.
По словам Никишина, существует три варианта решения данной проблемы. Во-первых, администрация муниципального образования за свой счет может снести самовольно возведенный объект, а в будущем взыскать затраченные на снос средств с собственника объекта.
Еще один вариант — передать права на землю, на которой незаконно возведен объект, новому собственнику с условием сноса самостроя. Третий вариант — путем применения дополнительных штрафных санкций через суд добиться, чтобы собственник за свой счет снес объект недвижимости.
При этом выбрать удобный вариант могут сами администрации городских округов.
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