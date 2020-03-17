РИАМО – 17 мар. Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«Умер Эдуард Лимонов», – написал Шаргунов в Facebook.

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился в Дзержинске 22 февраля 1943 года. Писатель, публицист, поэт и политический оппозиционный деятель, бывший председатель запрещенной в РФ Национал-большевистской партии (НБП). Возглавлял партию «Другая Россия».

Лимонов прославился выпуском своей скандальной книги «Это я – Эдичка». Роман получил успех во всем мире и был переведен на 15 языков. Кроме того, на протяжении всей жизни писал стихи, повести и занимался журналистской деятельностью – сотрудничал с рядом крупных газет – «Известия», «Советская Россия».