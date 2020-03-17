РИАМО - 17 мар. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для капитального ремонта и благоустройства территории московской усадьбы Деда Мороза, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Московская усадьба Деда Мороза расположена по адресу: Волгоградский проспект, владение 168 Д, район Выхино-Жулебино, Юго-Восточный административный округ.

«Ежегодно тысячи детей и взрослых посещают праздничные мероприятия усадьбы, и задача города – обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для всех гостей», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, важно поддерживать состояние существующих объектов на надлежащем уровне. Среди зданий, где будут проводиться ремонтные работы: терема Деда Мороза и Снегурочки, каток, дом творчества, здание администрации, охраны, кассы, тепловой пункт.

«Среди основных работ будет выполнена расчистка наружных стен, замена окон и дверей, ремонт кровли и межбрусового заполнения, что особенно важно для деревянных строений. Еще строители выполнят комплексную внутреннюю отделку, в которую войдет, в том числе, обновление стен, потолков и пола. А в здании, где расположен каток, установят новые витражные блоки», – добавил Леонов.

Эксперты ведомства согласовали полную замену силового электрооборудования и внутреннего освещения, систем холодного и горячего водоснабжения, канализации. В зданиях «Терем Деда Мороза», «Терем творчества», «Терем Снегурочки» и в администрации модернизируют отопительную систему.

Внимание уделили также организации пребывания на территории маломобильных граждан. Предусмотрен комплекс работ, который включает обустройство входных групп, установку подъемной платформы вертикального перемещения и пандусов.

«В проекте значительное внимание уделено формированию систем связи и безопасности. Это необходимо для повышения уровня безопасности посетителей. В усадьбе Деда Мороза будет создан новый комплекс технических средств – видеонаблюдение, охранно-тревожная и автоматическая пожарная сигнализации, система контроля и управления доступом, а также оповещение и управление эвакуацией», – уточнил Леонов.

Усадьба Деда Мороза появилась в заповеднике «Кузьминки-Люблино» в начале 2000-х годов.